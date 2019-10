Artur Rinne teeb uue lauluga kummarduse regirokkar Aleksander Sünterile

Laul räägib orjapõlvest vabanemisest ning meid teises ilmas ootavast priiusest, selle juurde käiv apokalüptiline video aga keskkonna ja inimkonna tänastest probleemidest.

"Videos tsiteerime filmi "Koyaanisqatsi". Nagu algupärandiski, tahame juhtida tähelepanu meie pillavale ringikäimisele keskkonnaga. Loodus läheb meie juurest ära, kui me teda ei hoia ja ei austa. Ja siis peame kõik hakkama raha sööma, nagu ühes muinasjutus," rääkis projekti solist ja helilooja Artur Rinne. "Peaksime kõik mõtlema, mis on tegelikult elus tähtis ja millist tulevikku me loome enda lastele ja lastelastele."



"Kurva kodu" on eesti rahvalaul ning liigitub murelauluks. Lugu oli levinud üle terve Eesti ja Eesti rahvaluule arhiivist leiab sellest pea paarsada versiooni.

Esivanemate Kaja on projekt, mida veab läinud sajandi superstaari Artur Rinne noor nimekaim ning mille eesmärk on viia kuulaja-vaatajani iidseid eesti regilaule uues kuues.