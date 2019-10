Eestis tegutsesid 1930ndatel Euroopa silmapaistvaimad meediumid

"1930-1934 oli periood, kus see oli tippaeg ja seltsid tegutsesid väga aktiivselt," selgitas ajaloolane Toomas Abiline ETV saates "Hommik Anuga", et okultismi tõusuaeg valitses siis ka mujal Euroopas.

Eestis toimetas toona kaks seltsi, Eesti metsapsüühiline selts ja psüühiliste uuringute selts. "Mõlemad korraldasid seansse, avalikke esinemisi ja loenguid, see oli moes ja ajalehed kirjutasid neist," arutles Abiline.

Okultism on õpetus sellest, et inimesel on varjatud võimed ja looduses on varjatud jõud, mida okultistid uurivad. "Ma usun seda, et inimesed on palju võimsamad, kui me ise arvame, inimestel on tegelikult väga tugev intuitsioon," arutles Abiline, et usub inimeste võimesse selgelt näha.

1930. aastate silmapaistvaimad selgeltnägijad olid Mai Kalamees ja Bernhard Johanson, kes teenisid mediaalse nõustamise kabinetiga suuri summasid. "Mai Kalamehel, kes oli lihtne talunaine, tal oli kolm klassi haridust, ta vaevalt oskas eesti keeles kirjutada, võõrkeeli ta õppinud ei olnud, tal hüpnoosiseisundis ilmusid erivõimed. Ta oli võimeline tulevikku vaatama ja minevikust rääkima," selgitas Abiline, et Kalameest nimetati toona Euroopa üheks võimsaimaks meediumiks.

Abilise sõnul olid nii mõnedki Mai Kalamehe ennustused üllatavad, sest naine oskas ehmatavalt täpselt rääkida Kuust ja sealsetest temperatuuridest, kuigi toona oli Kuu kohta veel vähe teada. "Ta räägib etnograafiliste esemete põhjal muinaseestlaste elust," tõi Abiline veel ühe näite.

Veelgi põnevam on Kalamehe ennustus Eesti tulevikust, mille seanss toimus aastal 1931. "Ta räägib tegelikult Tallinna pommitamisest, see on keskne asi, millest ta räägib. Ta päris täpselt kirjeldab, kuidas Nõukogude Liidu lennukid pommitavad tallinna, Tallinn on varemetes, ta näeb inimesi pisarates ja surnuid tänavatel," ütles Abiline, et täpselt 13 aastat hiljem see kõik sai teoks. Kalamees ennustas suurt sõda, mille tagajärjel Nõukogude Liit laguneb, mis läks samuti nii mitmeski mõttes täppi. "Inimene on saladus, me ei tea inimesest kõike ja teame ausalt öeldes üsna vähe," tõdes Abiline.

Abiline selgitas, et tema tunneb teema vastu huvi ajaloolase lähtepunktist. "Ma ei ole esoteerik, ma ei ole okultist, ma ei ole tegelikult tegelenud nende asjadega. Ma ei ole tõepoolest ka taldrikut kunagi keerutanud, ei ole vaime välja kutsunud," tunnistas ta.

31. oktoobril avatakse Tallinnas Lühikese jala väravatornis näitus "Metapsüühiline Tallinn", mis teeb ülevaate Eesti okultismi ajaloost.