Näitleja Felicity Huffman pääses ennetähtaegselt vanglast

14-päevast vanglakaristust kandnud Felicity Huffman vabastati 11. päeval. NBC News vahendas, et vangla esindajate sõnul on see tavapärane käitumine, kui kinnipeetava tähtaeg jääb nädalavahetusele. Huffman oleks pidanud vabanema sel pühapäeval.

Huffmanile määrati vanglakaristus, kui ta tunnistas end süüdi pettuses, püüdes oma tütart ülikooli ebaausate võtetega sisse saada. Huffman andis ülikooliametnikule 15 000 dollarit meelehead ja valetas, et tema tütrel on terviseprobleem, mistõttu neiule anti sisseastumiseksamiks lisaaega.

Huffman ütles kohtu ees, et on otsusega päri. "Ma rikkusin seadust ning tunnistan seda. Ma tunnistan end selles kuriteos süüdi. Minu tegevusele pole vabandusi," ütles Huffman.

Lisaks vanglakaristusele määrati naisele ka 30 000 dollari suurune trahv ja 250 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd.

USA-s puhkenud kolledžiskandaali oli segatud 50 inimest, nende seas ka näitleja Lori Loughlin, kes end süüdi ei tunnistanud. Kohtupidamine Loughlini üle algab järgmisel aastal.