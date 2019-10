Hollandi muusik varastas Ott Leplandi "Kuula" ja esitab laulu enda omana

Ott Leplandi "Kuula" on senini laul, mis muusikut saadab. Kui Lepland ise tegi looga 2012. aasta Eurovisioonil võimsa tulemuse, siis nüüd üritab lauluga edu saavutada üks Hollandi meesartist. Kahjuks väidab muusik aga, et "Kuula" on hoopis tema kirjutatud pala.

"Mulle kirjutas üks inimene Facebooki, kes on Hollandis elav eestlane, et üks härra on selle loo sisse laulnud ja väidab tõsimeeli, et see ongi tema lugu. Eks need veskid jahvatavad aeglaselt," naeris Ott, et ei tea, mis selle segaduse tulemus on. Autorite ühing on hollandlasega igatahes ühendust võtnud, vahendas ETV saade "Hommik Anuga".

"Kuula" saavutas edu 2011. aasta Eesti Laulul. Lepland meenutas, et saatis laulu sinna viimasel hetkel, viis minutit enne konkursi lõppu. Laulu viisi autor on Lepland ise, sõnad kirjutas Aapo Ilves.

"See on ikka laul, mis on käinud minuga sellest ajast saati kaasas. On möödunud kontserte ka ilma "Kuula" lauluta, aga ta on selline, mille ma tavaliselt olen jätnud lisalooks," ütles Lepland, et laul toimib nii suurtel festivalidel kui ka kirikukontsertidel.

Eesti Laulu tänavuse konkursi võistluslaule oodatakse kuuenda novembrini. Lepland ütles, et ei välista konkursil osalemist.

Äsja avaldas muusik värske singli "Kõik mis hea", mis on produtseeritud Londonis. Lepland ütles, et see pole siiski laul, millega Eesti Laulule minna. "Sul on alati väike kahtlus, et kui ma teist korda lähen, äkki enam ei lähe nii kenasti, äkki ma jooksen lati alt läbi. Ma kindlasti arvan, et ma sooviksin Eesti Laulust veel kunagi osa võtta, aga see peab olema laul, mille puhul mul tekib intuitiivne tunne," selgitas Lepland.

Leplandi sõnul maksis loo produtseerimine sama palju kui Eestis. "Välismaal tegemine paraku maksab sama palju kui Eestis tegelikult," avaldas Lepland. Lepland laulis loo sisse 50 korral, et tulemus oleks tema standarditele vastav. "Ma soovin, et see emotsioon oleks alles," põhjendas Lepland, miks ei kasutanud autotune'i abi.

Saates esitas Lepland veel loo "Uued ootused":