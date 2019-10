Äsja emaks saanud unetehnoloog Kene Vernik: laps toob ellu palju unetuid öid

"Hea une teejuht" pakub nõuandeid, kuidas unetervise eest hoolitseda. Verniku sõnul segavad tänapäeval und tehnikavidinad, aga kahjuks on vähemagamine ka popp. "Selliseid pseudoartikleid ja teadusuuringuid on, et intelligentsed inimesed magavad justkui vähem," ütles Vernik, et need artiklid ei too välja, et vähemagamine toob kaasa tervisehäireid.

Verniku sõnul võiks täiskasvanud inimene magada seitse kuni üheksa tundi, kuid inimeste uni on individuaalne. "Alla seitsmetunnist und ma pole oma töökogemuses näinud, et see oleks norm," ütles Vernik, et alla selle muutub keskendumine ja mälu nõrgemaks.

Verniku enda uni viimasel ajal häiritud, sest kaks nädalat tagasi sündis tema perre laps. "Ta toob ainult rõõmu ja õnne. Soovitan kõigile väga soojalt," ütles värske ema, kuid tunnistas, et laps toob ellu palju unetuid öid.

Et lastel oleks hea uni, soovitab Vernik muinasjuttude lugemine voodist välja kolida. "Olen oma praktikas näinud piisavalt, et see annab väga hea efekti, kui lapsele on voodi loodud ainult magamiseks," ütles Vernik.

Und rikub ka pühapäevane kellakeeramine, sest esimesed paar päeva võib segadust tekitada. "Aga üldiselt, kui see unerütm on olnud ilusasti rütmis, tuled sa sellest kenasti välja," ütles Vernik. Tema ise eelistab talveaega suveajale. "Üldiselt kella keeratakse valguse pärast, et vara oleks hästi valge ja me ärkaksime kenasti üles. Aga me teame, et kuu aja pärast on täiesti pime ja ma ei näe mõtet kellakeeramisel," ütles Vernik, et pooldab stabiilset aega.

