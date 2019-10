Linnupargi perenaine kodustas talveks Eestisse jäänud kured

Valged toonekured Happy ja Fly oleksid ilma Tiiuta lõpetanud ilmselt mõne metslooma toidulaual. Kui Flyl on tiivavigastus, siis Happy hülgas tema ema juba tibuna, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Kuigi vanemad ei õpetanud Happyt kunagi lendama, usub Tiiu, et ühel hetkel saab see siiski tõeks. "Lindudel on oma instinkt ja see lööb küll välja, et ta saab hakkama ja on tubli," lausus naine.

Perenaise vastu on kured hellad ning käivad hea meelega naisel süles. Tiiu juurde sattusid kured vabatahtlike loomapäästjate kaudu. "Kui oleks veel mõni kurg, kindlasti võtaks veel," tõdes naine.

Toonekured saavad hästi läbi teiste kodulindudega ning pardid kipuvad pikkade jalgadega kurgi isegi veidi pelgama.