Pääru Oja HIV-epideemiast: kui varem oli see Vassili Narvast, siis nüüd Malle Pärnust

Noortenõustaja Velly Roosileht tegi otse-eetris mõlemale mehele HIV-kiirtesti, mis kinnitas, et mõlemad on terved. "Kuna HIV-kiirtest on anonüümne, ei soovi me teada tema nime või isikukoodi. Kui test osutub positiivseks, saadame me veeniverd andma ja siis on inimese isikuandmed olulised," julgustas Roosileht kõiki end testima, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Lavastus "Kihk" puudutab küll HIV-teemat, kuid põhirõhk on siiski armastusel. "Mina pean küll tunnistama, et ma oma lapsepõlvest mäletan seda, kui Eestis oli epideemia ja haigus Narvas levis. Ma mäletan seda haigust ja hirmu, et nüüd see on kõigil eestlastel," tunnistas Oja, et haiguse tõsidus on teda juba ammu puudutanud.

Kahjuks pole epideemiale pidurit pandud ning HIV levib edasi. "Kui varem oli see Vassili Narvast, siis nüüd see on Malle Pärnust," rääkis Oja, et HIV võib puudutada igaüht.

Oja ütles, et lavastuse ettevalmistamise jooksul on ta palju haiguse kohta teada saanud. "See haigus ei ole justkui enam traagiline, sest ravimid on läinud nii heaks," ütles Oja, et HIV-viiruse kandjaid ei pea mitte mingil juhul kartma.

Uuslavastus "KIHK" esietendub 7. novembril. Lavastuses on peaosades Pääru Oja ja Kristi Kimmel.