Videomäng "Disco Elysium" nomineeriti Golden Joystick Awardsi peaauhinnale

Mängulooja Kaur Kender tegi paljude teiste eestlaste abiga valmis arvutimängu "Disco Elysium", mis on vaid kümne päevaga pälvinud arvutimängumaailmas palju tähelepanu. Videomängude konkursil Golden Joystick Awards on "Disco Elysium" nomineeritud peaauhinna tiitlile.

"Mäng on kümme päeva väljas olnud ja Golden Joistick Awards nomineeris mängu Ultimate Game of the Year kategoorias," oli Kender ETV saates "Ringvaade" üllatunud.

"Mingit lootust ei ole, et me selle võidame," oli Kender tunnustusest vapustatud, kuid kutsus kõiki inimesi mängu poolt hääletama.

Kuigi Kender töötas mängu kallal Londonis, on selle tehniline ja kunstiline süda Eestist. "Minu arust on see jube hea mäng. Me läksime püüdma kogu tiimiga, et see tekst oleks sellisel tasemel nagu kirjandus ja et see näeks välja nagu näeb välja äge kujutav kunst," selgitas Kender, miks mäng nii palju positiivset vastukaja on saanud.

Kender on mängu kallal töötanud viimased viis aastat. "Viis aastat on tohutult pikk aeg, teine maailmasõda kestis nii kaua," arutles Kender. Samas on Kenderi sõnul tema unistuseks videomängude loomine ning Londonis on seda teha lihtsam kui Eestis.

Kenderi sõnul lasevad videomängud kasutada tohutult andeid ja kaasata andekaid inimesi. "Meil on tööl isegi skulptorid, mängudes kasutatakse ju 3D modelleerimist," selgitas Kender, et seetõttu on mängu loomine väga loominguline protsess. Kokku töötas mängu kallal üle 150 inimese.

Eesti kultuurirühmitusest välja kasvanud rahvusvahelise mängustuudio ZA/UM esikteos "Disco Elysium" on arvustusi koondava veebilehe Metacritic edetabelis tänavu arvutil ilmunud mängude seas kõrgeima keskmise hindega.