Dokumentalist Aljona Suržikova: Nikolai Novosjolov on Bulgaarias superstaar

Saatejuht ja dokumentalist Aljona Suržikova toob pühapäeviti ETV ja telekanali ETV+ ekraanile lood andekatest Eesti inimestest, kelle emakeeleks on vene keel. Naise sõnul on mitmed neist maailmas populaarsemadki kui Eestis.

"Kui see pakkumine tuli, ütlesin ma, et need peavad olema maksimaalselt erinevad inimesed," ütles Aljona Suržikova, kes toob saates "Edulugu" teleekraanile lood spordi-, muusika- või kunstiinimestest. Naise sõnul olid ainsaks erandiks on poliitikud, keda on saates kokku kolm - Jevgeni Ossinovski, Yana Toom ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits, vahendas Vikerraadio saade "Uudis+".

Suržikova sõnul olid mitmed portreteeritavad mujal maailmas võib-olla populaarsemadki kui Eestis. "Need inimesed on suured staarid maailmas. Nad on absoluutsed professionaalid," selgitas saatejuht.

Nikolai Novosjoloviga käis saatejuht kaasas vehklemislaagris Bulgaarias. "Tema õpetas parimaid noori sportlasi, kes lähevad olümpiale," selgitas Suržikova. "Ta oli absoluutne staar, me nägime, kuidas lapsed tahtsid temaga pilti teha. Terve saal noori vehklejaid jooksid tema juurde, ta on nagu superstaar. Võib-olla meie ei näe siin seda," arutles Suržikova, et väikses Eestis ei kohelda inimesi staaridena. "Meil üldse staare ei ole, sa võid kohvikus presidenti kohata. See on meie väikese riigi pluss," lausus Suržikova.

Elina Nechayeva tõi Shanghais kokku aga pika fännide järjekorra. "Tema töö on selline, mille taga seisavad fännid ja austajad," ütles Suržikova.

Suržikova sõnul olid tema portreteeritavad väga töökad ja huvitavad inimesed. "Näiteks kui me filmisime Brüsselis Yana Toomi, korraldas ta konverentsi Tallinnas, tema fraktsioonis oli suur skandaal ja ka perekonnas toimusid sündmused, mida oli vaja jälgida. Kuidas ta suudab nii palju asju paralleelselt ära lahendada," arutles Suržikova.

Saatejuhil ei ole seda saadet võimalik teha ilma inimeste nõusolekuta. "Kui mul olid nimed kirjas, hakkasin ma neile helistama ja uurima, kas nad on nõus või ei ole," ütles Suržikova, lisades, et paljud olid kohe nõus.

Kui saatejuht aga selgitas, et tahab oma saatekülalistega kaasas käia ja jälgida elus olulisi hetki, mõtlesid mõned ümber. "Siis inimesed ei olnud enam kohe nii rõõmsameelselt nõus. Aga ikkagi enamik ütlesid jah," lausus Suržikova.

Suržikova enda isa on Usbekistani kodanik, ema aga ukrainlane. "Ma sündisin siin Tallinnas, õppisin Lasnamäe gümnaasiumis ja käisin Tallinna ülikoolis," ütles Suržikova, kes on õppinud palju ka välismaal. "Peab alati õppima," ütles režissöör Suržikova.