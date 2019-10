Galerii: Tallinnas esilinastus dokumentaalfilm palgalisest teatrivaatajast

2017. aastal kuulutas Kinoteater välja töökonkursi, et leida inimest, kes poleks teatris käinud ning vaataks ära kõik 2018. aastal loodud teatrilavastused. 450 kandidaadi seast leiti just siis 21-aastane Alissija-Elisabet, rätsepaharidusega Valga tüdruk venekeelsest perekonnast.

Filmi peategelane Alissija-Elisabet Jevtjukova ütleb, et kuigi tema elu oleks ilmselt ka ilma eksperimendita muutunud, siis meeldib talle väga just see suund, kuhu elu on ta praegu viinud. Noore naise sõnul oli kogu aasta jooksul nii tõuse kui ka mõõnasid, kuid praegu on ta õnnelik selle üle, kuhu ta on jõudnud.

Režissööri sõnul läbis Alissija aasta jooksul uskumatu teekonna. Marta meelest on see korraga hirmus ja ilus hetk olla 21 ja küsida, mida ma siin maailmas üldse tegema peaksin – Alissija pidi selle osa oma elust läbi tegema enneolematu eksperimendi tingimustes.