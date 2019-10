Cosmoskva avaldas uue loo "Fix My Avalon"

"Me tahame, et keegi näeks meie pähe, mõistaks, mis seal toimub, kuid samal ajal teeme kõik endast sõltuva, et seda mitte kunagi ei juhtuks. "Fix My Avalon" on lugu inimese bipolaarsest suhtest enda ja teiste maailma vahel," sõnas loo sõnade autor ja vokalist Liisu Ots.

Cosmoskva teine kauamängiv ilmub plaadifirma TIKS Rekords alt 2020. aasta alguses digitaalselt ja vinüülil. Plaadifirma alt on varasemalt ilmunud ka Eesti Muusikaauhindadel parima debüüt- ning elektroonikalbumi tiitliga pärjatud Sander Mölderi album "TIKS 068", järgnenud "TIKS 071" ja noore sõnakunstniku EiKi kauamängiv "unerohi".

Cosmoskva sai alguse 2001. aastal ning nende esimene EP ilmus 2004. aastal, millele järgnes 2006. aastal täispikk album "Juniper". 2009. aastal läks tol hetkel 8-liikmeliseks kasvanud orkester pikemale pausile.