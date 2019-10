Dagmar Oja: mind on korduvalt Kaire Vilgatsiga segamini aetud

"Ringvaates" olid külas lauljad Dagmar Oja ja Kaire Vilgats, kes on küll põhiliselt tuntud taustalaulajatena, kuid oktoobri lõpus alustavad nad tuuriga "Suured tüdrukud", kus saavad astuda lavale just põhiesinejatena.

Kaire Vilgats ja Dagmar Oja kinnitasid, et kuna nad esinevad niivõrd palju koos, siis on neid ka segamini aetud. "Ikka on hüütud selja tagant "Kaire, Kaire, Kaire", algul ei oskagi kohe reageerida, aga siis kui öeldakse, et kuule, sinuga räägitakse, siis peab selgitama, et mina ei ole Kaire," sõnas Dagmar Oja.

Saates osalesid Vilgats ja Oja ka mängus, kus nad pidid avaldama enda kohta seniteadmata fakte. Näiteks selgus, et Kaire Vilgats on endast teinud alastipilte ning nad mõlemad on taustalauljatena mõelnud, et suudaksid põhiartistist paremini laulda.