Grete Lõbu ja Marko Reikop võistlesid omavahel "Tetrises"

"Ringvaates" oli külas Geeniuse toimetaja Martin Liivand, kes selgitas, miks on "Tetris" tänaseni populaarne videomäng. Samuti astusid Grete Lõbu ja Marko Reikop omavahel võistlustulle, et selgitada välja, kumb on parem "Tetrise" mängija.

"Paljud kunagised hittmängud on tõesti ära kadunud ning midagi nii suurt nagu "Tetris" on raske leida," ütles Liivand ja tõi välja, et tänaselgi päeval tehakse uusi "Tetrise" versioone. "Olen ise viimasel ajal mänginud näiteks sellist versiooni, kus sinuga koos mängib online'is veel 99 teist mängijat ning saate üksteisele käru keerata."

Kunagistest suurtest mängudest, mis on tänaseni alles jäänud, tõi Liivand välja ka "Super Mario". "See on siis mäng, kus sa oled üks tunkedes torumees ja pead koguma erinevaid asju," ütles ta ja selgitas, et praegugi tehakse mängust uusversioone, mis müüvad miljoneid koopiaid.

Marko Reikop ja Grete Lõbu mängisid ka üksteise vastu "Tetrist". Esimeses voorus ei saanud Reikop aga ühtki punkti,