Õhtulehe endine peatoimetaja: hästi müüv esikaas on enamasti olnud horoskoopide või nõidadega

Väino Koorbergi sõnul on Eesti ühiskond lihtsalt liiga väike, et siin saaks tekkida tõeline kollane ajakirjandus, mis sarnaneks Briti kõmumeediale. "Suurtes ühiskondades, kus sa võid küllalt anonüümselt ringi liikuda, saab teha palju kollasemat ajakirjandust," ütles ta ja lisas, et Eesti väljaanded on ka suures osa tellijatepõhised ning tellijad ei armasta padukollast ajakirjandust.

Tema üheks kõige lemmikumaks Õhtulehe esikaaneks oli see, kuidas nad kajastasid paavst Johannes Paulus II surma. "See oli ajalooliselt kõige esimene päev, kui Postimehel oli esikaanel reklaam ja see oli Hansapanga reklaam, mis imiteeris tabloidajakirjandust," ütles ta ja tõi välja, et kui ta nägi hommikul konkurentide lehti, siis oli ta pettunud. "Me pingutasime nii palju."

"Üldiselt ei ole laip esikaanel hea, aga tabloidid oskavad surma paremini näidata," sõnas ta ja rõhutas, et Eestiski on olnud olukord, kus tabloidid keerasid esikaanel laiba mustvalgeks, kuid kvaliteetväljaanded näitasid seda värvilisena. "Hästi müüv esileht on enamasti olnud horoskoopide või nõidadega."