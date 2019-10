Vaata enne tele-eetrit: "Lahutus Eesti moodi" II osa

Sarja "Lahutus Eesti Moodi" teine osa kannab alapealkirja "Tänueine".

Aksel ja Laura peavad selgitama naise konservatiivsetele vanematele, miks nad lahutada tahavad ning see on üks üpris keeruline ettevõtmine. Teraapiaseanss näeb ette, et tuleb korraldada tänueine teineteise lõppeva kooselu eest tänamiseks. Aksel võtab toidutegemise enda peale, aga suur ja ebameeldiv üllatus segab tal kokkamisele keskendumist.

Laura saab teada, et Aksel on teda ilmselt petnud. Samal ajal toob tütar Ave koju oma peigmehe, kes on kõike muud kui oodati. Aksel saab lõplikult aru, et Laura tahab lahutada ja paar kaevab sõjakirve üles.

Stsenarist on Martin Algus, režissöör Ergo Kuld, tootja Kassikuld OÜ.