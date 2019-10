Kersti Kaljulaidi peakokk: presidendil pole hea ja halva tuju roogasid

Lepik rääkis "Vikerhommikus", et president eelistab vaheldusrikast ja täisväärtuslikku toitu. "Soovid enamasti ei ole liigväljakutsuvad, et nendega ei saaks kohandada menüüsid," avas Lepik veidi presidendi toidueelistusi.

Ta lisas, et Kaljulaidil pole õnneks allergiaid ja selle koha pealt sobib iga toit. "On eelistusi ja eelistusi on igaühel - kellele meeldib liha või kala rohkem või mõni köögivili rohkem või vähem, need on lihtsalt sellised erisused," lausus Lepik.

Lepiku sõnul eelistab president hommikupudrule muna. "Ma ei ütleks, et tal oleks ühtegi paha või hea tuju toitu. Pigem on see toitumiseelistus sõltuv paljugi sellest, et kuna ta teeb päeva jooksul sporti, mis üritused tal on päevaplaanis, kas tal on järgmised kohtumised kohe, kui intensiivsed need on ja sellest tulenevalt on siis toit kergem või raskem," selgitas Lepik, kuidas presidendi menüü kujuneb.

Lai tööpõld

Lepik oli 15-aastane, kui otsustas, et temast saab kokk. Mees õppis Tartus tööstuskoolis ning pärast aastatepikkust praktiseerimist pääses presidendi kantseleisse peakokaks. "Valiti välja kandidaadid, kes kutsuti vestlusele, kes tegid prooviõhtusöögi, mille tulemusel olen ma täna siin," meenutas Lepik valimisprotsessi.

Lepiku sõnul on tema jaoks oluline töö olemus, mitte see, palju ta kuu lõpus palka saab. "Jah, number on oluline, ilma numbrita ei saa. Aga kui kuu lõpus lahkud tühja emotsiooniga ja mõtled, et täiesti mõttetu töökoht, ma ei viitsi seal käia, see ei vii ka aastast-aastasse edasi," selgitas Lepik.

Lepik julgustas, et kokandus on eriala, mille puhul on tööpõld lai. "Kokamaastik on nii mitmekesine. Sul on erinevatel aastaaegadel siiski võrdlemisi palju asju, millest midagi teha. Lähed metsa jalutama, saad sealt inspiratsiooni," selgitas Lepik, et katsetada tuleb julgelt. "Küsimus on maitses, milline see maitse välja tuleb," ütles ta, et traditsioonidesse ei tohiks liigselt kinni jääda.

Sel nädalal toimub Tallinnas toidumess, kus kuulutati välja Noorkokk 2019 tiitel. Võistlusel pälvis esimese koha Tallinna teeninduskooli õpilane Noel Moglia, kelle võidutööd sisaldasid muu hulgas kapsavahtu ning hõrku täidetud mägihõrnast.

Võistlustulle astunud kümnel noorkokal tuli valmistada pidulik eelroog ja pearoog, millest esimene pidi sisaldama vähemalt kaht erinevat kapsast ning teine mägihõrnast koos kolme lisandi ja kastmega. Võitja Noel Moglia eelroaks oli küpsetatud ja marneeritud nuikapsas ning täidetud kapsapadi, ürdiemulsiooni ja kapsavahuga, pearoaks aga hõrk täidetud mägihõrnas, Eesti vähisaba-aedviljatart, lillkapsa-mousse marineeritud värske kurgiga, hernekaunapaadike juurselleri ja värske salatiga ning valge veini-võikaste.

Võistlusi hindas kõrgetasemeline ja rahvusvaheline kohtunike žürii, kuhu kuulusid Dmitri Rooz (peakohtunik, Eesti), Davy Tissot (Prantsusmaa), Tapio Laine (Soome), Gert Klötzke (Rootsi), Svetlana Riškova (Läti), Vladislav Borovik (Eesti), boksikohtunikud olid Koit Uustalu ning Urpo Reinthal.

Ka presidendi peakokk Taigo Lepik on kandideerinud neljal korral Eesti parima koka tiitlile ning jäänud ühel korral võistlusel hõbedale.