Lasteekraani loojad: see on koht, kuhu julged oma lapse ka omapäi jätta

Lehe toimetaja Kadri Tiisel selgitas, et Lasteekraani sisu sünnib eelkõige algklasside lastele. "Aga eks seal on vaatamist ka natukene väiksematel ja ka natukene suurematel," ütles ta.

Tiiseli sõnul on lastele internetimaailma mõistlik tutvustada koos vanemaga. "Kui juba üheskoos see keskkond on selgeks saanud, siis ma usun, et lapsevanemad saavad aru, et see on koht, kuhu sa julged edaspidi oma lapse ka omapäi jätta," lisas toimetaja Kaidi Toomsalu.

Lasteekraani lehel on lisaks multifilmidele ka filmid, etendused ja dokumentaalid. "Lasteekraani leht on kindlasti see koht, kus saab tere perega toredasti aega veeta. Me oleme rõhunud ka sellele, et Lasteekraan on haridusliku sisuga," ütles Toomsalu, et tegevust leiab kogu perele.

Toomsalu lisas, et Lasteekraani lehelt on võimalik hõlpsalt leida infot ka sellel lapsel, kes ei oska veel lugeda.

ERR-i voogedastusteenuse arendusjuht Toomas Luhats selgitas, et Lasteekraani leht on voogedastuskeskkond ehk videoid saab vaadata täpselt siis, kui kasutaja seda soovib. "Lasteekraani mõte ei ole kindlasti televisiooni duubeldamine," lisas Luhats, et unikaalset sisu lehele jagub.

Lisaks ootavad Lasteekraani tegijad aktiivset laste sekkumist tagasisidevormi kaudu. "Me tahame, et see oleks selline keskkond, mida me teeme koos lastega," lausus Luhats.