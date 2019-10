Arstilitsentsi taastanud Evelin Ilves: töö on päästnud väga paljude naiste elu

Viie aasta jooksul on Ilves juhtinud telesaadet, pidanud restorani ja alustanud poliitikukarjääri. "Ma tahtsin kõiki neid asju teha, mida ma eelneva üheksa aasta jooksul teha ei saanud. Töö on päästnud väga paljude naiste elu. Eneseteostus on üks meie tervise ja tasakaalu eeldus. Kõige hullem on jääda kuskile nurka nutma," ütles Ilves ETV saates "Ringvaade", miks on otsustanud proovida kätt väga eriilmelistel ametikohtadel.

Ilves rääkis, et meditsiin köidab teda endiselt, mistõttu otsustas ta juba viis aastat tagasi liituda arstilitsentsi taastamise programmiga. "Vaevalt, et keegi läheb meditsiini õppima ilma motivatsioonita, sest arstiks õppida on kümneid kordi suurem koormus kui enamikel erialadel, sul peab olema huvi," selgitas ta.

Programm oli Ilvese sõnul tõeline väljakutse. "Kui mina lõpetasin esimest korda ülikooli, siis meil oli kuus lõpueksamit. Tänapäeval arstid teevad ühe ja need, kes taastavad, teevad ka ühe," ütles Ilves, meenutades, et eksamil oli mitusada küsimust. Ilves lõpetas eksami tulemusega B. "Mida keerulisemaks olukord läheb, seda rahulikum tuleb olla," ütles Ilves, et ei löönud keeruliste küsimuste ees kõikuma.

Pärast eksamit ei läinud aga Ilves residentuuri edasi, sest teadis, et ei taha iga päev oma elust kaheksa tundi ravimeid välja kirjutada. "Ma tõesti tahan tegeleda sellega, et inimesed ei peaks ravimeid võtma," selgitas ta.

Ilves tunnistas, et pole kunagi olnud kirglik haiguste suhtes, küll aga tervise suhtes. Ilvese sõnul köidavad teda asjad, mis on olulised ehk elustiil, liikumine ja toitumine. "Töötervishoid iseenesest on ainus eriala minu meelest lääne meditsiinis praegu, mis on pühendunud ennetusele, sellele, et inimesed ei jääks haigeks ja et nende energia ja töövõime säiliks. See on ka põhjus, miks ma valisin selle," selgitas Ilves.

Tema sõnul on eesmärk anda kabinetist lahkuvatele inimestele kaasa positiivne programm. Nelja aasta pärast loodab Ilves, et saab oma arstikabineti.