Tarantino film naaseb USA ja Kanada kinodesse 10 minutit pikemana

Quentin Tarantino "Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon a Time in Hollywood") naaseb reedel, 25. oktoobril USA ja Kanada kinodesse 10 minuti lisamaterjaliga, mis on kogu filmi ulatuses laiali jaotatud. See teeb filmi peaaegu 3 tunni pikkuseks.

Tarantino ümberpööratud käsitlus nn Mansoni perekonna mõrvadest naaseb enam kui tuhandesse kinosse USA-s ja Kanadas. Üks koht, kuhu film aga kindlasti ei jõua, on Hiina, kus see pärast Tarantino ja Bruce Lee tütre vahelise konflikti eskaleerumist otsustati üldse ära keelata. Tarantino keeldus filmi Hiina tsensorite meeleheaks ümber monteerimast ja kuigi lisamaterjaliga versiooni väljaandmine võib olla juhtunuga üldse mitte seotud, on ajastus sellegipoolest huvitav, vahendab Consequence of Sound.

Eestis film lisamaterjaliga kinolinale ei jõua, ütles Forum Cinemase turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Pirgit Pedaja ERR-ile. "Ei, meil muudatusi ei tule. See tähendab, et peaks tootma täiesti uue DCP [digital cinema package, digitaalne kino pakett – toim], tõlked jms. Ühesõnaga, kulu oleks kõvasti suurem kui tulu."

Apollo kinokett ei osanud teemat praegu kommenteerida, kuna nad pole levitajat selle kohta infot saanud. Kino Sõprus ei saanud tehnilistel põhjustel näidata suvel ka filmi algversiooni. "Ei tea, et uus versioon Eestisse jõuaks, aga isegi kui jõuab, ei saa me kahjuks seda näidata."

Muidugi on mitmeid põhjuseid, miks Tarantino soovib, et tema film kinodesse tagasi jõuaks. Lisaks isiklikele kunstilistele eesmärkidele on kõige ilmsem põhjus raha. "Ükskord Hollywoodis" on üle maailma juba teeninud 368 miljonit dollarit (331 miljonit eurot) ja filmi uuesti välja andmine toob sellele kindlasti lisa.

Filmiauhindade hooajaga seotud kaalutlused võivad samuti olulist rolli mängida. Pärast seda, kui "Armunud Shakespeare" ("Shakespeare in Love") läks 1999. aasta Oscarite jagamiselt filmi "Reamees Ryani päästmine" ("Saving Private Ryan") asemel ise parima filmi auhinnaga koju, on räägitud, et Ameerika Filmikunsti ja -teaduste Akadeemia tähelepanu on suviste kassahittide meeldejätmiseks liiga lühike. "Ükskord Hollywoodis" esilinastus algselt juulis, kuid nüüd jõuab see kinodesse samal ajal kui filmid, mis sihivad nominatsiooni Oscarite jagamisel.

See ei pruugi olla viimane kord, kui Tarantino Rick Daltoni ja Cliff Boothi maailma külastab. Režissööri sõnul on ta juba kirjutanud valmis stsenaariumi "Ükskord Hollywoodis" telesarjale. Telesari oleks vestern, mis koosneks 30-minutilistest mustvalgetest episoodidest, kus "näitleb" Dalton, keda filmis kehastas Leonardo DiCaprio.