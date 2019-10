"Old Town Road" on ajaloo kiireim teemantstaatuse saavutanud singel

Columbia Records teatas, et Lil Nas X-i hittlugu "Old Town Road", kus teeb kaasa Billy Ray Cyrus, teenis Ameerika Fonogrammitootjate Liidu (Recording Industry Association of America, RIA) teemantstaatuse, sest on müünud vähemalt 10 000 000 ühikut. "Old Town Road" on ühtlasi läbi aegade kiireim selle staatuse saavutanud singel.