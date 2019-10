Zavoodi vana baarilett läheb muuseumisse

1995. aastal Tartus Laial tänaval avatud Zavoodil ei olnud plaani 25 aastat vana baarilett välja vahetada, vaid initsiatiiv tuli Tartu ülikooli muuseumilt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuna Zavood on Tartu ööelu lõpppunkt, siis on vanasse baariletti imbunud palju.

"Oh, see on ilmselt näinud kõike - higi, okset, pisaraid. Kõige hullemat valida on raske ilmselt. Väsinud pead, alkohol. Eks alkohol desinfitseerib kõik ära. Vast kõige eredam moment on, kui sa müüd õlut tantsijate jalgade vahelt," rääkis Zavoodi juhataja Anni Reino.

Tõenäoliselt on vähe Tartu tudengeid, kes ei oleks kas või korra Zavoodis varahommikul õlut joomas käinud. Selle tõttu nimetavad ka Zavoodi töötajad lokaali elavaks muuseumiks.

Tartu ülikooli muuseumi direkori Mariann Raisma sõnul on õige aeg Zavood musealiseerida.

"Zavood on üks kõige ikoonilisemaid öölokaale, kus ülikooli tudengid ja ka tartlased ja Tartu külalised on käinud juba aastakümneid - aastast 1995. Tartu ühe sümbolpaigana on tal kindlasti koht ka ülikooli ajaloos," ütles Raisma.

On harv juhus, et mõni baar tegutseb nii pikalt nagu Zavood. Kuigi läbi aastate on olnud ohtu, et kultusbaar läheb kinni, siis on järjepidevus ja inimeste nõudlus lokaali elus hoidnud.

"Zavoodi võlu peitub tema lihtsuses, et siia on oodatud kõik. Sellel baaril ei ole nagu mingit ootust inimeste kohta, kes tulevad siia sisse. Kui mujal sa võib-olla ei saa ennast nii vabalt tunda, siis meie ootame kõiki alati - me oleme selline lihtne kokkutulemiskoht," rääkis Reino.