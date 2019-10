Ott Lepland seikleb uues muusikavideos Londonis

"Kõik mis hea" muusika ja sõnade autor on Ott Lepland, video lavastas, filmis ja monteeris Laur-Leho Kaljumets.

"Laul oli mul demona sahtlis juba mõnda aega. Esimesed proovisalvestused said tehtud juba suve lõpul ja nii see laulu sünniprotsess alguse sai. Selle laulu sõnum kannab endas ühte minu põhimõtet elus – pidev progress. Samuti leian, et elu loob palju võimalusi, millest tuleb kindlasti kinni haarata," rääkis Lepland uuest loost.

Muusikavideos seikleb Ott Lepland mööda Londoni tänavaid ning unistab Wembley staadioni kontserdist. Video idee autoriteks ning teostajateks olid Ott, Lemo ja Ott Leplandi manager Danel Pandre. "Jalutasime võttepäeval Londonis maha 16 kilomeetrit. Filmisime kohtades, mida me ei tundnud ning situatsioone, mis eksisteerisid esialgu ainult meie endi fantaasiates," rääkis video saamisest Pandre. "Usume, et saime mõnusalt detailirohke ja reaalsustaju proovilepaneva visuaalse loo," olid autorid ühel meelel.

Hoogsa singli produtseeris Londonis resideeriv muusikaprodutsent Mo Hausler. One Direction, Everything Everything, Bat fo Lashes, Incognito, Brand New Heavies, Procol Harum, Mika ning Björk on vaid mõned nimed, kellega Mo on koostööd teinud. "Ida-Londoni suures loomemajas asuvas stuudios koos oma ala vaieldamatu professionaaliga salvestamine oli väga põnev väljakutse. See, millise täpsuse ja hoolega iga silpi ja nooti käsitleti, jättis väga sügava mulje," nentis Lepland.

Leplandi eelmine singel "Uued ootused" ilmus 15. mail Lahemaal Hara allveelaevasadamas filmitud videoga.