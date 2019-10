Tanel Padar: lapse kandekotiga ei julge ma enam ühtegi pilti postitada

Kaks kuud isa olnud Tanel Padar ütles, et on saanud kinnitust oma varasemale arvamusele, et temast võiks saada väga hea pereinimene. Padari tütre Linda kasvamisele elavad innukalt kaasa ka muusiku fännid, kes sotsiaalmeedias nõu ja jõuga esmakordset isa aitavad.

Padar naeris "Vikerhommikus", et erilist tähelepanu on toonud kaasa postitused, kus ta last kandekotis kannab. "Kandekotid on kõrvaluniversumi teema, millega tegeletakse. Kuskil Telliskivisse ei julgegi kõhukotiga minna, sest nii palju kui on kõhukotte, on nende pooldajaid ja vihkajaid ning teoreetikuid ja spetsialiste. See on see teema, et kõhukotiga ei julge mitte keegi enam ühtegi pilti postitada," naeris Padar, et talle on saadetud mitmeid kirju, mis asendis laps kõhukotis olla võib.

"See peab minu kohta paika, et ma olen ikkagi täispereinimene. Ma väga naudin seda ja mulle väga meeldib."

Värske isa sõnul tal varajase ärkamisega raskusi pole, sest on seda teinud viimased seitse aastat. "Sellest hetkest, kui ma hakkasin jälle koolis käima. Ma olen harrastanud päevast õpet nii täiskasvanute gümnaasiumis kui ka nüüd ülikoolis," ütles Padar, kuid lisas, et eriti viimasel ajal on kaheksa tundi ööund talle olulisemad kui kunagi varem.

Linda Padar tähistab sel laupäeval oma kahekuuseks saamist, päev hiljem saab 39-aastaseks Tanel Padar. "Linda saab kahekuuseks ja plaanime tähistada tema kahekuuseks saamist päev varem, siis karta on, et tema õnnitlejate hordid on oluliselt suuremad ja vanamees on oma sünnipäeval väsinud ja tahab puhata," naeris Padar, et ei plaani suurt sündmust oma sünnipäevast teha.

Kaks kuud isaks olemist on Padarile kinnitanud aga seda, mida ta on alati kahtlustanud. "See peab minu kohta paika, et ma olen ikkagi täispereinimene. Ma väga naudin seda ja mulle väga meeldib. Ma tänasel päeval tunnen, et mulle see roll sobib ja ma saan vist ka päris hästi hakkama," arutles ta.

View this post on Instagram Olen alati unistanud pisikesest tütrest ja nüüd olen imearmsa Linda isa. A post shared by TANEL PADAR (@tanelpadar) on Aug 30, 2019 at 1:47am PDT

Väike Linda on isa sõnul enamasti heas tujus ning tekitab sugulaste seas pikki arutelusid, kelle näoga ta ikkagi on, kas isa Taneli või ema Laureni. "See on alati mulle nalja teinud, kuidas lapse isapoolsed sugulased ja tuttavad arvavad kõik, et on isa nägu ja emapoolsed sugulased ja tuttavad arvavad, et on ema nägu. See natuke kaldub meil ka olema niipidi, aga mulle tundub, et ta vastsündinuna oli rohkem minu moodi," tunnistas Padar.

Eraelu meediaveergudel

Tanel Padari vastu on meedial kõrgendatud huvi olnud muusiku enda sõnul juba viimased 20 aastat. Padar ütles, et ühegi teise Eesti staari kohta ei leia Google'ist infot fotograafide ründamisest. Praeguseks on Padar konfliktid fotograafidega ületanud. "Nad ongi täitsa normaalsed inimesed ja mina lihtsalt kaitsen oma privaatsust," selgitas ta, miks minevikus on meediategelastega konflikte ette tulnud.

Kaks aastat tagasi plahvatas pommina uudis, et Padar on lahku läinud oma eelmisest kaaslasest Kristel Mardisoost. "Siis ma olin mitu kuud kõige kuumem poissmees nagu praegu kõige kuumem isa," naeris Padar nüüd.

"Mündil on alati kaks poolt ja ma kahtlustasin varem juba, et äkki see minu pool ei ole kõige tuhmim pool sellel mündil."

Meedia paljastas toona, et Kristel Mardisoo on tegelikult abielus teise mehega. Tanel Padar pole juhtunut avalikult kommenteerinud. "Seal ei olegi midagi kommenteerida, sest ma tänase päevani midagi ei tea," rääkis Padar. "Ma taaskord kahtlustasin, et viga ei saa olla ainult ühes inimeses ja ühepoolne. Mündil on alati kaks poolt ja ma kahtlustasin varem juba, et äkki see minu pool ei ole kõige tuhmim pool sellel mündil," avas nüüd Padar veidi suhete tagamaid.

Padari sõnul on elu nagu raamat, mis koosneb peatükkidest. "Teinekord lühinovellidest ehk novellikogu. Ma pean inimsuhteid selleks, see ei ole järjejutt, kuigi üks tegelane on sama," selgitas Padar.

Oma praegusesse suhtesse heidab Padar valgust värske singliga "Tartust Pariis". Padari sõnul mõistis ta, et oma 200 loost pole tal ühtegi, mis räägiks armastusest. "Siis ma otsustasin kõik tegurid omavahel kokku liita ja sündis selline lugu," lausus ta.

Laul osutus Youtube'i keskkonnas väga populaarseks ja sai esimese ööpäevaga 50 000 vaatamist. Eriti meeldib singel tallinlastele ja elvalastele. "Ja näiteks Taani väikelinn oli kolmas, millest ma ei olnud isegi kuulnud. See võis olla, et sinna oli sattunud mõni klassiekskursioon," naeris Padar.

Lisaks tütre kasvatamisele tegeleb Padar aktiivselt ka kooliskäimisega ning näitab head õppeedukust keskmise hindega 4,3. "Natuke jääb hetkel veel cum laudest puudu, aga meil on kodus pikad arutelud teemal, kas see on üldse oluline. Ega tegelikult ei ole küll, aga natukene sportlik huvi on küll, kas see on üldse võimalik," ütles Padar.