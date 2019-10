Harrastajad loodavad autode jalgpalli populaarseks muuta

Saksamaal juba 1933. aastal leiutatud autode jalgpall on nüüd ka Eestis populaarseks saamas. "Aktuaalne kaamera" käis Läänemaal Kiltsi lennuväljal külas MTÜ-l Autopalliklubi, et näha, kuidas seda Eestis harrastatakse.

Reeglid on lihtsad: kolmeliikmelised võistkonnad üritavad lüüa spetsiaalse palli auto abil vastaste väravat tähistavate postide vahele. Tahtlikult teistele otsa sõita ei tohi, kaitsja ei või värava ees paigal seista ja pall peab püsima väljaku piirides. Meeskonnatöö on edu alus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ühes võistkonnas, kui keegi midagi omapead teeb, siis ega sellest head nahka ei tule. Siin ikka pead söötma nagu tavalises jalgpallis," kirjeldas MTÜ Autopalliklubi liige Rene Puda.

Puda huvi autode jalgpalli vastu sai alguse Top Geari saates nähtust. Nüüd on ta loonud koos sõbra Avoga mittetulundusühingu ja loodab selle harrastuse laiema publikuni viia.

"Äge on see, et kihutada saab kohe mõnuga. Teine asi on see, et kuna liiklusreegleid meil siin ei ole, siis põhimõtteliselt tuleb siin järgida, et teine inimene ellu jääb. Jube mõnus. Ja värske õhk muidugi peale selle veel bensiinihaisu vahele," rääkis autode jalgpalli esmakordselt mänginud Indrek.

Kuigi teisi meelega rammida ei tohi, juhtub väiksemaid plekimõlkimisi kogemata siiski. Sellega tuleb arvestada juba enne mängu.

"Sellest pole pääsu. Tagavaraautosid peab ikka neli-viis tükki olema. Autod ei lagune, aga eks tuleb siin tahtmatuid kokkupõrkeid, mida ei suuda vältida lihtsalt," ütles Puda.

Plats, kus Autopalliklubi tegutseb, on eriline. See asub vana Kiltsi sõjaväelennuvälja territoorimil ja seal sõitmiseks on neil spetsiaalne kokkulepe Kaitseliiduga.