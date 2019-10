Rolf Roosalu: tahaksin kuidagi stiilsemalt surra kui grippi

Rolf Roosalu kinnitas, et ei taha väga palju gripist rääkida, kuna inimesed lähevad vaktsineerimisest rääkides hirmsasti põlema. "Kui sa mulle jälle helistasid, et kuule, tahaksid sind ikkagi saatesse, siis ma mõtlesin, et kui ma ära ütlen, siis sa ei kutsu mind enam," mainis ta ja selgitas, et möödunud aasta lõpus oli tal väga kiire periood, mistõttu ka ilmselt immunsussüsteem oli nõrgem. "Mõnel oma kontserdil sain ilmselt endale gripiviiruse külge ja sattusin haiglasse."

"Ma hakkasin tundma seda ühe esinemise poole pealt, õnneks ma olin lavapartneriga koos," selgitas ta ja tõi välja, et ühel hetkel ütles ta partnerile, et tema ei suuda järgmist laulu esitada, kuna ei saa päris täpselt aru, mis temaga toimub. "Pärast esinemist ma kihutasin hotelli, jäin tee peal veel politseile vahele, ühesõnaga ma pidasin vastu umbes kaks ja pool päeva seda tohutut õudu."

"Ma köhisin nii kõvasti, et kui keegi tuli mu kõrvale midagi küsima, siis see häälevibratsioon tekitas juba selle refleksi, et ma hakkasin köhima," rõhutas Roosalu ja nentis, et lisaks valutas tal kogu keha ning üle 39 kraadine palavik. "Pärast kahte ja poolt päeva otsustasin , et elus esimest korda tuleb kutsuda endale kiirabi."

Samas tõdes Roosalu, et otseselt selle peale ta tol hetkel ei mõelnud, et võiks haiguse kätte ära surra. "Ma tahaksin ikkagi kuidagi stiilsemalt surra kui grippi," sõnas ta ja lisas, et pärast gripi põdemist ei ole ta endale siiski vaktsiini teinud. "Ma tahaksin siiski kuidagi maisemate asjadega tervist hoida, näiteks sibul, küüslauk ja mesi, ma veel ei torma seda tegema."