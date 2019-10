Bill Murray magas maha omaenda elutööpreemiale pühendatud konverentsi

Rooma filmifestivalil toimunud pressikonverentsil tähistati Bill Murray elutööd. Sündmuse peaosaline magas piduliku konverentsi sõna otseses mõttes maha, vahendas The Hollywood Reporter.

Õnneks jõudis näitleja samal päeval toimunud publikuüritusele, mida juhtis Murray kauaaegne kolleeg Wes Anderson. Andreson andis Murrayle üle elutööauhinna ja rääkis näitlejast mitu lustakat lugu.

Anderson on töötanud Murrayga mitukümmend aastat ning koostöös on sündinud üheksa filmi. Viimane neist kannab pealkirja "The French Dispatch" ning ilmub kinodesse järgmisel aastal.

Andersoni ja Murray esimene ühine film on "Rushmore", mis linastus 1998. aastal. Anderson meenutas, et Murray saabus võtetele kaaskonnaga, sest teda saatis kümneliikmeline müügigrupp Jaguari esindusest. "Mingil kombel õnnestus tal võtete jooksul minna testisõidule ja ta ilmus tagasi kogu müügigrupiga," meenutas Andreson.

Murrayd saabus auhinnaüritusele tervitama ka Frances McDormand, kellega Murray mängis 2012. aasta filmis "Moonrise Kingdom". "Ma tulin siia Billi pärast, sest tema on minu jaoks alati kohal. Aga ta võib ka haiget teha, sõna otseses mõttes. Ühel korral murdis ta mu ribid, kui ta mu üle õla tõstis. Ta ei tahtnud seda ja pani mind lõpuks maha. Aga ta pole mind kunagi alt vedanud," ütles näitleja oma kõnes.

Rooma filmifestival kestab 27. oktoobrini. Lisaks Murrayle pälvib festivalil elutööpreemia Viola Davis.