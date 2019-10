"Jokkerist" on saamas läbi aegade enim teeninud vaatamispiiranguga film

"Deadpool" püstitas rekordi 2016. aastal, kui teenis ülemaailmselt kokku 783 miljonit dollarit (704 miljonit eurot) kassatulu. Pärast juba kolmandat edukat nädalavahetust kinodes kogutuluga 737,5 miljonit dollarit (663 miljonit eurot) üle maailma, on "Jokker" valmis selle tiitli Marveli filmilt üle võtma, vahendab Paste Magazine.

Möödunud reedest kuni pühapäevani tõi "Jokker" sisse 29,2 miljonit dollarit (26 miljonit eurot), mis tähendab, et Põhja-Ameerikas on film kokku teeninud 247 miljonit dollarit (222 miljonit eurot). Sama perioodi peale tõi film teisel pool ookeani sisse 77,9 miljonit dollarit (70 miljonit eurot) ja on seal seega kokku teeninud 490,3 miljonit dollarit (441 miljonit eurot). "Jokker" on seega DC läbi aegade neljas parim rahvusvaheliselt linastunud film linateoste "Aquaman" (811,8 miljonit dollarit, 729,4 miljonit eurot), "The Dark Knight Rises" (636,3 miljonit dollarit, 572 miljonit eurot) ja "Batman v Superman: Dawn of Justice" (537 miljonit dollarit, 483 miljonit eurot) järel.

"Jokkeri" kassatulu suurust tõotasid enne esilinastust mõjutada mitmed asjaolud: filmi saatis poleemika vaimsete häirete all kannatava pahalase võimaliku ülistamise tõttu, mistõttu loobuti selle linastamisest Cinemarki Aurora kinos, kus 2012. aastal toimus "The Dark Knight Rises'i" linastuse ajal massitulistamine. "Jokker" on ühtlasi ka esimene vaatamispiiranguga Batmani-film, mis mõistagi välistab suure hulga vaatajaid võrreldes PG-13 reitingu ehk mittesoovitamisega alla 13-aastastele. Näib, et kumbki neist teguritest ei avaldanud "Jokkeri" kassatulule kahjulikku mõju. Eeldatakse, et see teenib üle maailma ühtekokku 900 miljonit dollarit ja võimalik, et ka kuni 1 miljardit dollarit.