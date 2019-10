Ameeriklane sai investoritelt väljamõeldud Netflixi filmi jaoks miljoneid dollareid

Ameeriklane Adam Joiner pettis investoritelt välja 14 miljonit dollarit, väites, et raha läheb Netflixi uue filmi tootmiseks. Joiner seisab nüüd silmitsi kuni 20-aastase vanglakaristusega.

41-aastane Joiner tunnistas end süüdi pettuses, mille käigus pressis investoritelt välja 14 miljonit dollarit, valetades, et raha läheb Netflixi uue filmi tootmiseks, vahendas Independent.

California prokuröride sõnul kasutas Joiner nii võltsitud allkirju kui ka dokumente, et petta raha välisinvestoritelt Hiinas ja Koreas. Joiner ütles investoritele, et Netflix on nõustunud levitama filmi pealkirjaga "Legends".

Joiner esitas ohvritele võltsitud dokumendi, millel olid Netflixi juhtkonna võltsitud allkirjad. Hiljem ütles Joiner ohvritele, et Netflixi asemel levitab filmi hoopis Steven Spielbergi asutatud ettevõte Amblin Partners.

FBI avastas uurimise tulemusel, et Joineril õnnestus investoritelt petta välja miljonitesse ulatuv summa, millest Joiner kulutas 5,2 miljonit maja ostmisele Manhattan Beachil.

Joinerit võib pettuse eest ees oodata kuni 20 aasta pikkune vangistus, kohus teeb oma otsuse teatavaks järgmise aasta märtsis.