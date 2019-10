"Knopka" võttel turismibussi lõksu jäänud Marika Tuus-Laul pääses Soome meediaveergudele

Tuus-Laul selgitas, et 2002. aastani eetris olnud saade läks inimestele väga korda, sest puudutas eestlaste igapäevaseid probleeme.

Ühe eredama loona on naisele meelde jäänud, kuidas ta läks võttemeeskonnaga Lasnamäele salaviina müügipunkti otsima. Kui esimesel õhtul ei pääsenud saatetiim salapoe ustest sisse filmima, siis prooviti järgmisel päeval uuesti.

"Me läksime järgmisel päeval ja siis oli seal ees suur Soome turismibuss ja saime uksest kuidagi sisse, see oli soomlasi täis. Muidugi need müüjad põgenesid hetkega, soomlased jooksid sealt välja ja meie jooksime bussi järele, minul mikrofon käes," meenutas Tuus-Laul ärevat võtet.

Kui Tuus-Laul jõudis mikrofoniga bussi soomlastele järele, siis režissöör jäi bussiuste taha. "Nii see buss hakkas liikuma, et ruttu plehku panna," meenutas Tuus-Laul, et jäi bussi lõksu ja uste vahele jäänud mikrofonil lendas juhegi küljest. "Aga pärast oli ajalehtedes ja Soome ajalehtedes, kuidas Eesti tarbijakaitse saate juht rööviti," meenutas Tuus-Laul humoorikat seika.

Kui "Knopka" nimi oli algselt "Pooltund kõigile", siis saate graafika tõttu jäi saatele külge nimi "Knopka". "Ma mäletan, et ükskord Otepääl hüüdis keegi mind poes, et no näed, Knopka tuleb. Ja sellest ajast peale saigi selle saate nimeks "Knopka"," selgitas Tuus-Laul.

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.