Tiigrioru toetuseks mõeldud heategevuskontsert jäetakse ära

"Vabandame, et 28. oktoobril Alexela kontserdimajas toimuma pidanud heategevuskontsert "Tiigri tee" tuleb ära jätta, kuna piletimüük jäi kahjuks alla mõistliku piiri," ütles korraldaja, Tallinna loomaaia sõprade seltsi juhatuse liige Veronika Padar.

Padar nentis, et võib-olla polnud valitud aeg, vahetult pärast koolivaheaja lõppu kõige sobivam. "Tahan südamest tänada kõiki lauljaid, kes olid nõus tasuta esinema ja sellega toetama loomaaeda tiigritele uue kodu Tiigrioru rajamist. Suur aitäh, Ivo Linna, Heidy Tamme, Alen Veziko, Karl Madis, Sissi, Artjom Savitski, Uku Suviste, Ott Lepland, Hanna-Liina Võsa, Kaire Vilgats ja Luisa Rõivas," loetles Padar ja jätkas: "samuti tänan muusikuid Siim Aimlat ja Estonian Dream Big Bandi, õhtu juhte Saara Kadakut ja Jan Uuspõldu ja lavastajat Ain Mäeotsa."

Padar tõi plusspoolel välja, et tänu ürituse laialdasele reklaamimisele teles, raadios, trüki- ja sotsiaalmeedias on üldsus nüüd paremini informeeritud sellest, et erinevate kampaaniatega kogutakse raha Tallinna loomaaeda kaasaegse Tiigrioru ehitamiseks.

Praegu Tšehhi loomaaias olev tiiger Pootsman saab tulla tagasi alles pärast uue kodu valmimist. Kampaania jätkub ning endiselt saab Tiigrioru projekti toetada annetusnumbritele helistades või korjanduskastide kaudu.

Kontserdi piletid ostab tagasi Piletilevi.