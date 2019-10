Galerii: PROTO avastustehast külastati avamise nädalavahetusel peredega

19. oktoobril oli PROTO avastustehas erandkorras avatud südaööni. "Meil on suur rõõm, et inimestel oli juba PROTO esimesel tegutsemispäeval avastustehase vastu suur huvi. Eriti rõõmsaks teeb see, et erinevaid eksponaate on proovima tuldud koos terve perega," sõnas PROTO tegevjuht Ott Sarapuu.

Hariduslikus elamuskeskuses saab ligi 30 virtuaalreaalsus- ja elamuseksponaadi kaudu avastada maailma muutnud leiutisi.

PROTO avastustehas on esimene hariduslik virtuaalreaalsuskeskus, mis ühendab innovaatilise VR-tehnoloogia maailma muutnud leiutiste ajaloo tutvustamisega. Külastajad saavad koos pere ja sõpradega proovida põnevaid tehnikaimesid, avastada leiutamise fantaasiarohket maailma ja kehastuda ise teadlaseks.