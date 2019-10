Ilmus "Tähtede sõja" IX osa lõpptreiler

Teisipäeval ilmus Star Warsi järjetriloogia viimase osa "Tähtede sõda: Skywalkeri tõus" ("Star Wars: The Rise of Skywalker") lõplik treiler.

Filmi režissöör on J.J. Abrams, kes lavastas ka filmi "Jõud tärkab" ("Force Awakens"), mis oli "Tähtede sõja" saaga esimene film pärast seda, kui Disney Lucasfilmi ära ostis. Abramsi sõnul toimub uue osa tegevustik veidi aega pärast Rian Johnsoni lavastatud "Viimase jedi" ("The Last Jedi") toimumist, kus Leia Organa vastupanujõud olid sunnitud põgenema ja Esimeselt ordult lüüa saama. Samas filmis suri ka Luke Skywalker pärast võitlust oma nõo Kylo Reniga, kes tappis ka Esimese ordu juhi, ülemjuhataja Snoke'i, kirjutas The Verge aprillis.

Nagu varasemast teada, toob uus film taas kokku näitlejad Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaaci, Adam Driveri, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleesoni, Kelly Marie Trani, Joonas Suotamo ja Billie Lourdi, lisaks "Tähesõdade" veterannäitlejad Billy Dee Williamsi, Mark Hamilli, Anthony Danielsi ja lahkunud Carrie Fisheri. Triloogia uued näod on Naomi Ackie, Keri Russell, Dominic Monaghan, Matt Smith ja Richard E. Grant, vahendab Consequence of Sound.

"Tähtede sõda: Skywalkeri tõus" jõuab kinodesse 20. detsembril 2019. Kuid veel enne järje esilinastust esilinastub 12. novembril Disney ja Lucasfilmi toodetud ning Jon Favreau' lavastatud "Tähtede sõja" telesari "The Mandalorian", mis märgib ühtlasi uue voogedastusplatvormi Disney+ saabumist.