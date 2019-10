Jüri Vlassovite klubi asutajad otsivad Jüri Vlassoveid

Eestis peaks elama ligi kümme Jüri Vlassovit, kuid kaks neist otsustas asutada omanimelise klubi.

"Ma tegin Spordilehele mingeid pilte ja mulle saadeti Kalevi staadioni aadressil rahakaarte. Ja keegi postiljon kindla käega tõmbas Kalevi aadressi maha ja tõi teatrisse, et Jüri Vlassovid on kõik teatris," meenutas fotograaf Vlassov, kuidas ta näitleja Vlassoviga esmakordselt kohtus. Näitleja Vlassov on siiani fotograafist nimekaimule kolm rubla võlgu, mis ümbrikus teatrisse toodi.

Näitleja Vlassov meenutas, et talle taheti nimeks panna Viktor. Sellele tõmbas pidurit aga vanaema. "Sündis ju jüripeäeval ja peab olema nimi Jüri," tõi vanaema põhjenduse. Kuna fotograaf Vlassovi ema sündis Siberis, pandi pojale nimi, mis sobiks nii Eestisse kui ka Venemaale.

Jüri Vlassovite klubisse kuulub veel kaks liiget. Kolmas Jüri Vlassov on fotograaf Vlassovi vennapoeg ning neljas neist elab Raplamaal Raikkülas.

Eestis peaks olema veel kaks Jüri Vlassovit ja Vlassovite klubi loojatel oleks hea meel, kui nad saaksid nendega ühendust võtta. Nii saaks klubi veel kaks liiget juurde.