Toompere jr: isa on kohutav näitleja, ta teeb proovis alati nalja

"Erakordselt huvitav on. Ma ei ole tükk aega näitlejana sellist korralikku tööd saanud teha," ütles Toompere, et tutvuse poolest pakkus poeg talle "Võrgu" peaosalise Howard Beale'i rolli ning see teeb teda väga õnnelikuks, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Toompere jr ütles, et isa on kohutav näitleja, kes teeb proovis alati nalja ja ei pane üldse tähele. "Ta on meeletult ulakas näitleja. Ma näen kurja vaeva," naljatas Toompere jr.

Toompere, kes ka ise palju lavastab, on rõõmus, et saab olla nüüd lihtsalt näitleja rollis. "Mul on õudselt hea meel selle üle. Kui ise ennast lavastad, siis vaikselt akvarellikarbid hakkavad tühjaks saama, aga nüüd saan vast säravamaid toone juurde. See on hea, kui keegi kõrvalt korrigeerib," ütles Toompere.

Lavastuse peategelane Howard Beale on aastaid teles uudiseid lugenud, kuid ühel päeval lastakse ta madala reitingu tõttu lahti. Beale otsustab ta otse-eetris kõik välja öelda, mida ta tegelikult asjadest arvab. Ootamatult saab vihasest vanamehest televisiooni suurim hitt. "Ta pakub inimestele võimalust välja elada ja inimestel katel podiseb, nad ootavad, et saaks selle pinge kuidagi välja lasta," avas Toompere jr lavastuse ideed.

Lee Halli värske näidend "Võrk" põhineb Paddy Chayefsky samanimelisel filmil 1976. aastast. "Võrk" esietendus Londonis 2017. aastal. Inglise rahvusteatri lavalt kolis lavastus 2019. aasta kevadel Broadwayle. Draamateatri esietendus toimub 26. oktoobril.