Marko Reikop õppis kaamerate ees selgeks trendimänguasja lihtsaima triki

Raud ütles ETV saates "Ringvaade", et kendamaga saab teha mustmiljon trikki ning talle annab kendamaga mängimine juurde energiat. "Minu jaoks on see üks meeldivamaid asju, mida ma teen. Iga kord, kui sa triki ära teed, annab see energiat," selgitas Raud.

Raud ütles, et tema sõprusringkonnas mängivad kõik kendamaga. Kahjuks mõnedes koolides ei lubata trikimänguasjaga mängida. "Mõnes Tallinna koolis on see lausa keelatud, sest see heli käib õpetajatele närvidele," arutles Raud.

Saatejuht Marko Reikop proovis trendimänguasja ise järele ning õppis paari minuti jooksul selgeks kõige lihtsama triki. "Kui välja hakkab tulema, läheb palju huvitavamaks," ütles Reikop, kes lubas, et pärast saadet ei võta ta kendamat enam kunagi kätte.