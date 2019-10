Stefan: olen võõras nii Eestis kui ka Armeenias

Armeenia juurtega Stefan Airapetjan tunnistas, et tunneb end võõrana nii Eestis kui ka Armeenias, kuigi on sündinud ja üles kasvanud Viljandis.

"See on natuke kurb, aga ma olen Eestis juba nii kaua olnud ja inimesed võtavad mind vaikselt omaks," ütles Stefan Vikerraadio saates "Owe Peterselli show" ja lisas, et sellele on kaasa aidanud ka kuulsus.

Stefan ei näe, et armeenlased ja eestlased oleks väga erinevad, küll aga on mõlemad rahvused tema silmis väga andekad. "Armeenlased ja eestlased on hästi andekad ja targad. Armeenlaste poolt on minul austus inimeste vastu, sõbralikkus ja hoolivus, üldse austus vanemate vastu. Eestlaste poolt on kogu tundlikkus, mis tuli, enne seda nii palju ei olnud," tõdes Stefan.

Kuigi algselt tahtsid Stefani armeenlastest vanemad panna poissi Vene kooli ja väike Stefan oskas vene keeles hästi lugeda, läks ta lõpuks siiski Eesti kooli. "Tegelikult kõik soovitasid emale, et te elate Eestis, las läheb Eesti kooli," ütles Stefan.

"Armeenlaste poolt on mul austus inimeste vastu, sõbralikkus ja hoolivus. Eestlaste poolt on kogu tundlikkus."

Viimased kaks aastat Tallinnas elanud Stefan lisas, et Armeenias ei ole ta juba väga pikalt käinud, kui peagi on see tervel perel plaanis. "Minu ema otsustas oma juubelisünnipäeva puhul võtta suure seltskonna, enne lähme Gruusiasse ja siis Armeeniasse. Minu tüdruk tuleb ka esimest korda Kaukaasia riikidesse," ütles Stefan.

Stefan ütles, et kui armeenlastel on pidu, siis on pidu. "Eestlased on nii tublid, nad kogu aeg ütlevad, et nüüd me saame kokku, tulevadki kokku ja istuvad. Alguses istuvad rahulikult, siis kui võtavad napsu, läheb peoks. Aga armeenlastel on kohe, et läheb peoks, aga kõik hilinevad alati," kirjeldas Stefan erinevaid traditsioone.

Unistab maailmakarjäärist

Tüdruksõbraga, kelle Stefan Armeeniasse kaasa võtab, on muusik koos olnud juba kaks aastat. Stefan ütles, et on pigem romantiline hing ning tunneb end üksiku hundina õnnetult. "See on minu naine, ma võtsin esimesel päeval tal käest kinni ja ütlesin, et sa oled minu naine," meenutas Stefan romantilist kohtumist. "See ei olnud armastus esimesest silmapilgust, pärast pikka õhtut, kui me jutustasime, läksime me jalutama ja siis ma võtsin tal käest kinni," lisas Stefan.

Stefan kirjutas tüdruksõbrast ka populaarse singli "Better days". Peagi on Stefani sulest oodata aga uut muusikat, sest novembris ilmub tema uus singel ja detsembris album. "Tüdruk mul kogu aeg räägib, et tee mulle USB, et ma saaks autos lugusid kuulata," ütles Stefan, et album on jõulukingitus tüdruksõbrale.

Stefan ütles, et tema siht on jõuda oma muusikaga Eestist kaugemale ning ta mõtleb sellele iga päev. "Ma mõtlen iga päev sellest ja see ongi kõige õudsem. See niimoodi sööb seest, et tahad kaugele jõuda. Ma usun endasse, aga mingi hetk oled null. Eriti hea, kui on inimesi, kes seda toetavad, siis on lihtne," lausus ta.