Johannes Tralla püüdis Ungaris juhuslikult pildile südamliku kihlumishetke

Ungaris Tokaj piirkonnas asub Euroopa Liidu rahadega ehitatud 40 sentimeetri kõrgune vaateplatvorm, mis läks maksma 120 000 eurot. Kuigi projekti taust on hägune ning pole kindel, kas raha kasutati eesmärgipäraselt, on see siiski koht, kus kohalikud maalilist vaatepilti nautimas käivad, vahendas ETV saade "Johannese lähetamine"

Johannes Tralla kaamera ette sattus Tokaj vaateplatvormil Ungari noorpaar, kes otse kaamera silme all kihlus.

