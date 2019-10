Liis Velsker: ehk on minu kogemustest kellelegi kasu

"Sa oled 27aastane ja juba enda elust raamatu kirjutanud, kas natuke vara ei ole," küsis saatejuht Anu Välba autorilt.

"Ma olen palju kogenud," põhjendas Velsker. "Põhjus, miks ma selle raamatu kirjutasin, oli julgus nendest kogemustest kirjutada ja võibolla on kellelgi nendest kogemustest kasu. Näiteks, et mu vanemad läksid lahku, lähedaste inimeste kaotus, isiklik ülekaal, seda kõike oli nii palju, et ma langesin depressiooni."

Velsker kirjeldas rasvtõbe, millega ta hakkas paisuma, kuni kaalus 130 kilo.

Tema jaoks pöördus asi pea peale pärast seda, kui isa ütles: sul on midagi viga.

"Ma ei teadnud, et see lause mõjutab mind nii tugevalt. Teraapia käigus tuli välja, kuivõrd see mulle haiget tegi," sõnas Velsker. Inimesed näitasid talle näpuga, ning ühel hetkel lõi ta ka käega ega üritanud enam alla võtta.

"Enam ma nii ei arva, et kehakaal on kõige olulisem, aga noore neiuna olid kõik mu soovid seotud kaalukaotusega," nentis Liis Velsker, kes seetõttu hakkas enda sõnul jubedas koguses trenni tegema. Meeletu pingutusega suutis ta alla võtta vaid kümme kilo ning tegi siis elu kõige järsema otsuse: minna maovähendusoperatsioonile.

