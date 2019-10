Eesti parimad taustalauljad: me ei ole insta-modellid

Saatejuht Anu Välba soovis hakatuseks Dagmar Ojale ja Kaire Vilgatsile õnne taustalauljakarjääri 20. aastapäevaks. Dagmar ja Kaire alustasid 1999. aasta "Kahes taktis ette" Lauri Pihlapi saateks, kus Dagmar ka ise solistina finaali jõudis.

"See on selline asi, et tegelikult meeldib lihtsalt laulda," vastas Kaire Vilgats Anu Välba väitele, et taustalauljakarjäär ei saa ju olla asi, millest laulja unistab. "Laulmine on ju meie unistus. Ja kui sa kuulad, kuidas harmoonia kokku kõlab, see ongi ju kõige ilusam."

"Ei ole," vaidles Välba, "tähtis on ikka see, mida solist teeb, me kõik ju kuuleme, mida solist laulab."

"Aga kui taustalauljad ära võtta, siis sa saad aru, et vot, midagi on puudu," lausus Vilgats.

Kaire Vilgats meenutas ka, kuidas ta on laulnud lava taga solisti rolli, kui lavastuses "Mees La Manchast" oli Anne Reemannil hääl ära.

Ettepaneku "Suurteks tüdrukuteks" tegi Dagmarile ja Kairele Rolf Roosalu. "Esiteks sellepärast, et nad on mu sõbrad ja ma olen nende suurimaid fänne," sõnas Rolf. "Miks neid peab panema sinna lava taha? Ma olen ka ise nendega seal lava taga olnud ja meil on seal tore, aga sellist tohutut annet ja sära tuleks tuua ju lavale."

Küsimusele, miks neid pannakse lava taha, vastas Vilgats: "Me ei ole insta-modellid, onju."

Dagmar Oja täiendas, et keegi pole midagi halba öelnud, aga välimus määrab seda, et lihtsalt ei valita solistiks.

Ta tõdes siiski, et ajaga on suhtumine laulja välimusse ja kehakaalu muutunud. "Inimestele ei panda enam seda kohustust, et kui sa oled veidi täidlasem või suisa täidlane, siis sind solistiks ei valita."

Nii Dagmar Oja kui Kaire Vilgats ütlesid, et teevad trenni, et kontserdisarjas vormis olla.