Raimu Aas unistuste puuviljatalus: aia rajamiseks peab olema kiiksuga

Kasvavad aprikoosid, virsikud, ploomid, ainuüksi viinamarju leidub 280 sorti. Viinamarjadest meeldib Aasale muidugi veini teha.

"Vaata, Eesti inimene on siuke, ega ta muidu ust lahti ei tee sulle. Kui ta on veini joonud, siis saab teada, mis ta mõtleb," seletas Aas veini häid külgi.

Raimu aiad ja park laiuvad kaheksal hektaril. Mõistagi eakas isand ise kogu seda saaki koristada ei suudaks, selleks käivad vabatahtlikud abilised. Küll aianduskooli õpilased, küll niisama head inimesed.

"Miks ma nii suure aia siia tegin," rääkis Aas. "Asi on selles, et aastal 1900 müüs siin Ridala külas Jaan Smuul, kes on kirjutanud Eestis esimesed pomoloogia ehk puuviljateaduse raamatud, 76 sorti ploome. Mitte seitset sorti, nagu praegu, 76!"

Sealt tuli peremees Aas mõttele ka ise endale puuviljaaed rajada. Nüüd jagab ta oma kogemusi meelsasti nendele, kes pomoloogiast kirjutavad.

"Enam ei tohi aeda laiendada," tõdes Raimu Aas. "Mu lastel ongi juba hirm, et nemad peavad selle töö üle võtma."

Kui palju lapsi teil on, uuris saatejuht. "No neid ikka on. Kui kõik kokku tulevad lapselastega, siis on umbes 28."

"Aed ei saa olla kõigi oma," nentis Aas. "Aed peab olema natuke lollaka või kiiksuga venna oma. Muidu asi ei tööta."

Jõudu Raimu Aasale ja videos saab tema aeda külla minna.