Moenädala neljas päev toob julgeid ideid, nõiduslikku disaini ja peo

Perit Muuga kollektsioon on tõukunud päevakajalistest globaalprobleemidest ning seetõttu sünge alatooniga, viidates disainerile tunnetusele ühiskonnas valitsevast problemaatilisest olukorrast. Värvid on valdavalt tumedad, kuhu sekka on eksinud üksikuid kirkamaid aktsente. Varasemat loomamustrid on asendunud seekord efektsete inimeste- ja ajalehepiltidega kangastega. Lõiked on Muugale omaselt lihtsad, kuid mõjuvad - leidub nii suuri vorme ja huvitavaid siluette. Rõivad varieeruvad igapäevastest kuni pidulike galakleitideni. Taas tuleb esitlusele ka neli meesterõivaste komplekti. Aksessuaaridena on kollektsioonis pilkupüüdvad peakatted, käekotid ja ehted.

Aalto ülikooli disainitudeng Tauri Västrik toob oma TFW debüüdil lavale kudumikollektsiooni, mis inspireerub sooneutraalsusest, ajastu meenutustest ja 1990ndate nostalgilistest laste rõivastest. Kontseptsioon põimib mõtted arutelust, kus inimene kui indiviid ühiskonna ja kultuuri mõjude kaudu on konstrueeritud; mis vanuseperioodis sugu ja selle roll vormuvad. Kollektsioon sünteesib tööstuse ja käsitöö, koosnedes Saksamaal toodetud kudumitest ja Eestis käsitsi valmistatud mohäärkudumitest. Moesõu jätkab mõtteliselt Västriku moekollektsiooni esitlust 16. septembril Milano Mittelmoda konkursil.

Natali Õnnise kollektsioon hingestab ehtsat naiselikkust, mis peitub õrnas ja lendlevas siluetis ja milles on kergelt tajutav mõtlik nukrus. Loomisel kasutati tänavuse sügise trendikaid elemente – ruudulised mustrid tartan ja glenurquhart check, monokroomsed toonid, pealistaskud ja 1970ndate ajakirjadest leitud motiivid. Põhiosa moodustavad sinirohelise tartaanmustriga lühendatud ülesuuruses villased mantlid ning siidimaalingutega kleidid, mis toonitud ehedate ja puhaste värvidega – lilla, punane, roheline, sinine, helesinine – mida omakorda on tasakaalustatud rahulikuma beeži, halli ja mustaga.

13 aastat tegutsenud NYMFi disainer Triin Kärblane toob TFWi lavale salapärase kollektsiooni "Portaal", mis sõlmib sillerdava ebamaisuse kõige maisemate elementidega, ühendades feminiinse pehmuse ja voolavuse maskuliinse jõuga. Disainer ei soovi riiete vormilisi külgi reeta, kuid kollektsioon tegeleb igavikuliste ja eksistentsiaalsete teemadega, olles teejuhiks nähtamatu ja nähtava, reaalse ja illusoorse vahel. Oma loomingu eesmärgiks seab ta ülima harmoonia ja terviklikkuse tunnetuse jagamist.

10. sünnipäeva tähistav moemaja Tallinn Dolls toob lavale kolm kava. Telesaates "Moeloojad" osalenud skandaalitar Anu Saagim, youtuber Hensugusta ning muusikud Ott Lepland ja Lenna Kuurmaa esitlevad teleekraanil valminud kollektsioone. Sellele järgneb uue programmi TD Young Talent etendus, kus tutvustakse noori moemaailma talente. Disainer Karl Joonas Alamaa esitleb tema esimest ready-to-wear kollektsiooni, mis tegeleb samuti sootemaatikaga, olles üles ehitatud ehitatud valdavalt unisex lõigetel põhinevatele rõivastele.

"Rõivad peaks tänapäeval väljendama vabadust, mitte vanu piiranguid. Nad on kui sisemise vabaduse välised edasiandjad," leiab Alamaa. Punkti paneb Tallinn Dollsi sünnipäevakollektsioon, mis on autori Mari Martini sõnul inspireeritud sünnipäevameeleolust ja võtab kokku moemaja senise teekonna.

"Lipsud lähevad aina suuremaks ja teekond liigub aina enam helguse ja tähtede poole," lisab Martin.