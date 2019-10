Pühapäevases saates "Hommik Anuga" on külas tuntud taustalauljad, kes räägivad juttu ja ka soleerivad.

Kaire Vilgats ja Dagmar Oja esitavad loo "See on mees", mille muusika autorid on Kristy MacColl ja Philip Rambow, eestikeelsed sõnad kirjutas aga Ivo Linna.