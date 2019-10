Moenädala kolmas päev näitas jaapanipärast minimalismi ja pariisilikku dekadentsi

Esimesena astusid ühisetendusega üles kolm disainerit, kes kõik ühel või teisel moel minimalismiga tegelevad. Trenkani Jaapani reisi meeleoludest lähtunud kollektsioon otsis mõttelisi ühisjooni sealse ja Eesti maalähedase tunnetuse vahel. Mugavad minimalistlikud ja avarad lõiked, milles kimono kohtus Eesti hamega. Ka põhilisteks materjalideks olid valitud meile tuttavad lina ja puuvill, värvivalik oli samuti põhjamaiselt-jaapanlikult karge.

Samas tagasihoidlikus gammas jätkas Raili Nõlvak, kes oma kollektsioonis tegeles sümmetriliste joonte ja nende lõhkumisega. Paljud harjumuspäraste vormid - pintsakud ja triiksärgid - olid saanud uue ebasümmeetrilise hingamise. Tervikule andsid aktsendi Astrid Rajalo nahkaksessuaarid.

August tõi vaatajate ette sportliku minimalismi, milles nii urbanistlikke kui moderntantsu mõjutusi. Materjalidest oli uuena lisandunud eksklusiivne ning meie kliimale paslikult soe mohäärvill ning tekstuuri lisasid erineva paksusega tepitud kangad.



Kolmandale päevale tõmbas vaatemänguliselt joone alla Embassy of Fashioni kolmik: Ketlin Bachmann, Riina Põldroos ja Aldo Järvsoo. Ketlin Bachmanni värske kollektsiooni juhtmotiiviks võiks olla elurõõmus draama: võrgutavad pitsid, küütlevad jäälilled, litrite tähesadu, sünkjas must ja ihu läbikumavus olid piisavalt hästi doseeritud, et ükski disainisuund ei pääsenud liigselt staaritsema ning tervikust võis endale meelepärases koguses disaineri essentsi valida igaüks.



Riina Põldroos lasi särada oma filigraanselt väljamõõdetud lõigetel, jätkas oma signatuuriks kujunenud tiiva- ja linnumotiivide edasiarendust ning omaette pilkupüüdva terviku moodustasid metallikkanga säravatest plokkidest peokleidid. Pärast "tähekleitide" paraadi lavalt läbi käinud hõljuvate värviliste siidsleppide-keepide pillerkaar lisas kollektsioonile rõõmsa lõppakordi.



Aldo Järvsoo Pariisi süngetest ja pahelistest öödest pärit disainimeeleolu lennutas vaatajad eelmise sajandi dekadentlikku esikolmandikku, kuid ilma üleliigsete tsitaatideta konkreetsest moekümnendist mõjus kollektsioon siiski äärmiselt kaasaegsena. Raskestitabatav ja seetõttu eriti ihaldusväärne pariisilikkus ilmnes pigem detailides: vähem või rohkem diskreetsed paljastused, mõõdetud kalliskivisära, kaela seotud sleihvid, plisseevarrukad. luksuslikud materjalid ja peoga sulgedest kaunistusi.