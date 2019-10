Piret Puppart moemaailmast: plagiaadi eest on kõige kaitsetumad väikesed etnilised grupid

Oktoobri algul kerkis pinnale moeplagiaadi kahtlus, kui Eesti moelooja Cärol Ott süüdistas, et Londonis elav Roberta Einer on kopeerinud tema ERKI moeshow'l esitletud kollektsiooni "MÖLU".

EKA moeosakonna juhataja Piret Puppart selgitas "Ringvaates", et Cärol Oti ja Roberta Eineri pahuksisseminek oli ajakirjanduse poolt tekitatud mull. "Professionaali pilguga vaadates ei näha ma mingit põhjust, et seal oleks pidanud probleem tekkima, need on täiesti erinevad kollektsioonid," sõnas ta ja mainis, et Chanel kanga kasutamine ei muuda neid sarnaseks. "Chanel on selle kange loonud enda kõrghetkel ning see on muutunud klassikaks."

Samas sõnas Puppart, et meie meediamaailm muutub üha homogeensemaks ning seetõttu on ka inspiratsioonitiik, kust ideid saada, aina sarnasem. "Kui mingi vaimsus tuleb üles, siis sealt tulevad ka trendid," tõdes ta ja lisas, et kuigi plagiaadi eest on üsna kaitsetud ka väiksemad tegijad, siis kõige raskem on väikestel etnilistel gruppidel.