Kertu Jukkum: mõni kuu teenin Instagramiga neljakohalise numbri

Kertu Jukkum selgitas "Ringvaates", et Jennifer Anistoni liitumisel Instagramiga oli ka oma eellugu. "Kõigepealt ta promos seda meedias, et nüüd teeb ta endale konto ning postitab sinna ka väga erakordse foto," sõnas ta ja lisas, et eriline foto tähistas komöödiasarja "Sõbrad" ("Friends") 25. sünnipäeva. "See, kuidas ta seda promos, oleks nagu turundusraamatust pärit."

Samuti sõnas Jukkum, et kui kirjutada Instagrami otsingusse Jennifer Aniston, siis sealt tuleb välja kümneid kontosid. "Ei saa välistada, et tal oli konto, mille ta mingil hetkel ära kustutas ning nüüd uuesti alustas," mainis ta ja kinnitas, et paljud staarid ilmselt ei tahagi endast sellist kunstlikku pilti luua.

Ta rõhutas, et Instagrami konto aktiivne haldamine on kohutavalt suur töö. "Õige Instagrami kasutaja peaks iga päev tegema vähemalt ühe story ja heal juhul ka ühe postituse, see on välja võetud algoritm, mis teeb sinust jälgitava kasutaja," ütles ta ja nentis, et tänapäeval on isegi Eestis võimalik tänu sellele raha teenida. "Mõni kuu teenin null eurot, mõni kuu aga lausa neljakohalise numbri."