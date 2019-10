Kanye West avaldas oma dokfilmi treileri

Viimase kuu jooksul on Kanye West korraldanud ühekordseid linastusi oma eelseisvale IMAX-filmile "Jesus Is King". Nüüd andis ta välja filmi lühitreileri.

Treileris on kasutatud Westi 2008. aasta albumil "808s & Heartbreak" ilmunud loo "Say You Will" gospeltöötlust koos uute laulusõnadega. See lõpeb piiblitsitaadiga Uue Testamendi Markuse raamatust, vahendab Pitchfork.

Režissöör Nick Knighti lavastatud "Jesus Is King" on kaasfilm Westi peatselt ilmuvale samanimelisele albumile, mida pole veel välja antud. Algselt pidi see ilmuma 27. septembril.

Film esilinastub Ameerika Ühendriikide valitud IMAX-kinodes 25. oktoobril.