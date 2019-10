Liina Vahtrik: lahutus pole naljakas, aga kui Uuspõllust lahutada, siis on väga naljakas

"Kui lahutuse üle nalja mitte teha, siis mida üldse teha? Nali on ainuke asi, mis üldse toob mingisugust arusaamist asjadest. Mõtle, kui õudne, kui peavad koos elama inimesed, kes ei taha üldse üksteisega koos olla. See on ju hirmus mõelda," rääkis Aksli osatäitja Jan Uuspõld.

Ta lisas, et kui ise lahutuse sees oled, siis ei ole see muidugi kunagi naljakas. "Seal on ikka väga palju tõsist asja. Väga palju emotsionaalset üleelamist. See on äärmiselt kurnav protsess enamjaolt. Aga kui see ükskord on ette võetud, siis see tuleb ära teha. Igaühel on oma rada ja rist siin elus kanda."

Uuspõllu sõnul ei ole ei tema ega tema kaasnäitleja Liina Vahtrik oma päriselu lahutusest rolli midagi kaasa võtnud. "See oli 100 aastat tagasi, kui me koos olime. Meil oli üsnagi pikk kooselu. Kaheksa aastat vist. Selle aasta jooksul jõuab kokku kasvada küll, et on, millest lahku minna. Aga ma olin niisugune joodik. Võib-olla on hea, et me lahku läksime. Liinal vedas."

Tema sõnul on Vahtrikule kirjutatud sarja hoopis teistsugune roll kui ta ise on. "See, mis puudutab karjääri – Liina ei oleks elu sees selline. Selles mõttes hea karakter Liinale, et tal on, mida luua siin. Ega ta väga palju enda pealt mängida ei saa. Ma olen siin natuke jobu. Ma panen puhtalt enda pealt." Uuspõllu tegelane on sarjas see, kes ei taha lahutada. "Laiskusest."

Vahtrik tunnistas, et ta alguses mõtles küll, et mis lahutuses naljakat on, sest see pole üldse naljakas asi. "Aga tuleb välja, et on. Eriti, kui Uuspõllust lahutada, siis on väga naljakas." Küsimusele, mitu lahutust ta ise elus läbi elanud on, ütles Vahtrik, et seda ta ei ütle. "Mis see sinu asi on? Ma ei taha öelda."

Ta lisas, et lahutus on alati kurb asi ja keegi ei hakka koos elama ega abiellu selle mõttega, et "kui jama on, küll me siis lahutame". "Keegi ei hakka üldse lahutamise eeldusega koos elamagi."

Vahtrik usub, et seepärast nad nendesse rollidesse Uuspõlluga kutsutigi, et nad varem koos elanud on. "See annab rollile kaasa, sest me tunneme teineteist nii hästi, et me ei häbene üksteist. Meil on hea mängida. Meil on hea koos näidelda, kuna tunneme üksteist nii hästi."

"Lahutus Eesti moodi" esimene osa jõuab eetrisse reedel kell 20.00 ETV-s.