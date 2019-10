Marko Reikop pani Grete Lõbu jälle putukaid sööma

Kõllamäe sõnul on kilkidest valmistatud toodete söömine mõistlik kahest aspektist.

"Tal on väga kõrge toiteainesisaldus. Valk, B12 vitamiinid, kiudained. Ta on tõsine supertoit. Teine oluline aspekt on keskkonnasääst. Kui me vaatame, kui palju ressurssi kulub veisekasvatuseks, et sealt valku saada, mis on inimese üks põhitoitaineid, siis kilgikasvatusel jääb see ökoloogiline jalajälg ikka kordades väiksem."

Ta nõustus, et kilkide söömine on paljuski mõtlemises kinni ja seepärast ei pakugi nad süüa putukatena, vaid peidetud kujul. "See on uus normaalsus. Täna on see uus ja huvitav ning tekitab ehk emotsiooni, aga iseenesest on see igati mõistlik," lisas Kõllamägi.