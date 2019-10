TFW teine päev toob esile tänapäevaste naiste rõivamoe

Teist moepäeva alustavad Brand NO.8 ja Piret Kuresaar, nende järel vallutavad lava Alexanderling ja Mammu Couture, päevale paneb punkti Ivo Nikkolo 25 sünnipäevaetendus.

Kultuurikatlas jätkuval Tallinn Fashion Weeki moemaratonil on täna naiste rõivamoele pühendatud päev, mille käigus jõuavad lavale nii minimalistlikumat ja rahulikumat kui ka lopsakamalt ehitud ja temperamentsemat moodi armastavale vaatajale-tarbijale meelepärased rõivad.

BRAND NO.8 esitleb oma uut, 2019-2020 sügistalvist kollektsiooni "Tree of Life", mis on ühtaegu elegantne, provokatiivne, õrn, müstiline ning naiselik, ühendades klassikalised elemendid modernsusega. Kollektsiooni iseloomustavad kontrastide mäng, mahud, kihid, konstruktiivsed jooned, luksus ning faktuuride mäng. Kollektsiooni täiendavad Ruslan Baginskiy peakatteid ning Jamemme ümmargused kotid.

Piret Kuresaar on Eesti disainrõivaste bränd, mille loojaks on moedisainer Piret Kuresaar ja Hanna Kuresaar, kes peavad oma tugevuseks pikaajalist kogemust disainis, modelleerimises ja tootmises. Tänase kollektsiooni inspiratsiooniallikaks on materjalid: erinevates tehnikates valmistatud kõrgkvaliteetsed villa- ja siidkangad, millest on valminud mantlid, kleidid ja pükskostüümid.

Alexanderling kutsub oma uue sügiskollektsiooniga kaasa mõtlema rõivaste päritolule. Alexanderlingi disainer Anu Ling soovib Eestis loodud ning õmmeldud kollektsiooniga võidelda kasvava ja aina odavneva massimoega. Seepärast võtab lisaks varasemalt nähtud kauni ja õrn-naiselikku taljet jälgivale joonele lavalaudadel võimust tumedamates toonides revolutsiooniline kollaaž.

Mammu Couture alustab uut hooaega jõuliselt minimalistliku põhjamaise joonega, millesse on põimitud värviderohked lahendused ning peensusteni välja töödeldud detailid. Bränd esitleb oma esimest mantlite kollektsiooni ning toob vaatajani värskusest pakatavad sügistalvised rõivakomplektid, millega sobib väärikalt minna kasvõi kontorist teatrisse. Samuti lubatakse vastupandamatuid kleite algavaks peohooajaks.

Ivo Nikkolo 25 juubelietendus toob moelavale läbilõike sügis-talvisest kollektsioonist, eelvaate kevadisele kollektsioonile ning spetsiaalselt moenädala jaoks loodud komplektid. 25. sünnipäeva tähistab moebränd sügis-talvise kollektsiooniga, mis on inspireeritud mägedest ja tippu jõudmisest. "Kui oled mäe tippu jõudnud, siis valdab sind ühest küljest eufooria ja teisalt rahu. Sellist emotsiooni me uue kollektsiooniga soovimegi anda," ütles Ivo Nikkolo peadisainer ja kollektsiooni juht Britta Laumets. Tema sõnul on Ivo Nikkolo tiimile üheks oluliseks inspiratsiooni allikaks ning disainile tõuke andjaks kaasaegne naine oma väärtushinnangute ja põneva mõttemaailmaga. "Just temale mõeldes ning teda tunnetades loome rõivaid, mis kõnetaksid," märkis Laumets.

Tallinn Fashion Weeki programm

Neljapäev 17.10

18.00 Brand no 8, Piret Kuresaar

19.30 Alexanderling, Mammu Couture

21.00 Ivo Nikkolo 25

Reede 18.10

18.00 Trenkan, Raili Nõlvak, August

20.00 Ketlin Bachmann, Riina Põldroos, Aldo Järvsoo

Laupäev 19.10

17.00 Tauri Västrik, Perit Muuga

18.30 Natali Õnnis, NYMF

20.30 Tallinn Dolls