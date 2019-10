Jan Uuspõld: ma ise ka ei tea, olen ma liberaal, toleraal või vinguv konservatiiv

Uuspõld tõdes "Vikerhommikus", et tema jaoks polnud rolli sisseelamine üldse raske. "Ega ma ise ka ei tea, kumb ma olen, olen ma liberaal või toleraal või olen ma vinguv konservatiiv. Ma pendeldan kahe vahepeal. Ma olen selles mõttes identiteedikriisis, ma võin ka vabalt vinguv konservatiiv olla," tõdes Uuspõld.

Jani sõnul on Akseli roll tegelikult väga äge. "Need, keda me oleme siin harjunud halvustama sellepärast, et nad on vinguvad konservatiivid, võivad tegelikult olla väga toredad inimesed. Lihtsalt võib-olla nad kuidagi mullistunud maailmas, nagu Facebook ja asjad meid teevad, ei saa oma mullist välja ja ega nad sellepärast ei pruugi halvemad inimesed olla," arutles Uuspõld.

"Me ei häbene üksteist ja me üsna kiiresti jõuame selle flowni, kus sa julged näidelda hästi peenelt."

Jani kõrval mängib sarjas peaosa Liina Vahtrik, keda mees nimetab julgeks, avatuks ja partneriga väga arvestavaks näitlejaks. Sarjas lahutust läbi elavad näitlejad on aastate eest ka ise paar olnud. "Kuna me teineteist siiski nii hästi tunneme, siis see tähendab seda, et me ei häbene üksteist ja me üsna kiiresti jõuame selle flowni, kus sa julged näidelda hästi peenelt," tõdes Vahtrik, et omavaheline suhe aitab kaasa ka rolle kehastades.

Vahtrik rõhutas aga, et näitlejatena ei tooda eraelu muidugi tööle kaasa. "Tegemist on näitemänguga ja näitleja mängib ka sarimõrtsukaid, see ei tähenda, et ta sellepärast peaks kedagi tapnud olema. Kui inimesed on kunagi koos elanud, on neilt mingi teineteise tundmine, mida on näitlejana hea üles leida," selgitas Vahtrik, kuidas tema ja Uuspõllu kunagine suhe teleekraanilt välja võib paista.

Uuspõldu peab Vahtrik väga tugevaks ja psühholoogiliseks draamanäitlejaks ning seetõttu võivad nii mõnedki vaatajad pettuda, et sari pole ainult täis huumorit. "Mõni on võib-olla pettunud, et nii vähe naerda saab. Minu meelest saab naerda küll, aga see naer on võib-olla natuke nukram kui laia lõuaga tõmmata. Eks igaüks näeb seal, mida ta näeb ja mida ta näha tahab," selgitas Vahtrik.

"Tegemist on ilmselt meid kõiki puudutava teemaga, kuna me teame, et 50 protsenti abieludest lahutatakse."

Uuspõld lisas, et sari toob vaatajate ette maitsekalt kirjutatud huumori. "See ongi eelkõige meelelahutus, seda ka autor Martin Algus rõhutas, aga ta on tehtud maitsekalt, kuna tegemist on ilmselt meid kõiki puudutava teemaga, kuna me teame, et 50 protsenti abieludest lahutatakse," ütles Uuspõld, et see sari ei pane adressaati ennast halvasti tundma.

Uuspõld lisas, et komöödia on tehniliselt raske žanr, eriti maitsekas huumor. "Seal on vaja selget naerureaktsiooni ja kui seda ei tule, on järelikult puusse pandud. Draama puhul võid teinekord ära hämada ja teha sügavmõttelise näo," ütles Uuspõld.

Sarja "Lahutus Eesti moodi" stsenarist on Martin Algus, režissöör Ergo Kuld. Sari stardib reedel ETV-s kell 20.00, juba enne tele-eetrit näeb sarja Menu.err.ee lehel.